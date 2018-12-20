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Наименование закупки
Поставка молока для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ" 2019год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 13:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка молока для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ" 2019год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2018 00:00 GMT +320.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80034Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка молока для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ" 2019год
Начальная цена
198 906,82
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, 356110 Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Южная 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ОД-1, доставка каждый день по потребности
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 6251.000