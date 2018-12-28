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Наименование закупки
Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Надымского участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 13:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Надымского участка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2018 05:30 GMT +328.12.2018 05:3028.12.2018 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80025Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание автотранспорта для нужд Надымского участка
Начальная цена
2 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО г.Надым Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
После проведения технического обслуживания и выставления счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 3.000