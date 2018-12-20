Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Молоко для сотрудников

    Молоко для сотрудников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80022Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80022

    Наименование закупки

    Молоко для сотрудников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 13:39

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

    Юридический адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Почтовый адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Контактный телефон

    +7 8313 20-13-85

    Факс

    +7 8313 20-34-22

    Адрес электронной почты

    dsp.dzr@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Молоко для сотрудников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 00:00 GMT +320.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80022Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Молоко для сотрудников

    Начальная цена

    99 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола д.37/23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена товара включает в себя налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему договору, включая транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товара в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего договора. Фасовка пакеты по 0,5л. Доставка по заявке заказчика - ежедненвно (кроме выходных). Безналичный расчет. Оплата по факту после получения в течение 10 дней. Авансирование не предусмотено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

    Адрес местонахождения

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое Летний день 3,2ПРОЦ 1л тетра пак"

    Кол-во: 2200.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 258407
    Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО (Ямальское УООП)
    Поставка спецпитания (молоко) для филиалов Общества ЯНАО (Ямальское УООП)
    258407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 265243
    Поставка молока для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка молока для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    265243
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 77351
    Поставка МТР (молоко питьевое цельное)
    Поставка МТР (молоко питьевое цельное)
    77351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    194 718
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 79438
    Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка" г. Ноябрьск
    Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка"...
    79438
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    355 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 80018
    Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка" г. Ноябрьск
    Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка"...
    80018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    468 810
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 80034
    Поставка молока для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ" 2019год
    Поставка молока для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ" 2019год
    80034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    198 907
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 81892
    Поставка молока 01.06.2019 по 20.01.2020
    Поставка молока 01.06.2019 по 20.01.2020
    81892
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    545 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 83563
    Закупка молока для сотрудников Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"
    Закупка молока для сотрудников Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром...
    83563
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    827 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить