Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена товара включает в себя налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему договору, включая транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товара в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего договора. Фасовка пакеты по 0,5л. Доставка по заявке заказчика - ежедненвно (кроме выходных). Безналичный расчет. Оплата по факту после получения в течение 10 дней. Авансирование не предусмотено.