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    Главная / Торги / Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка" г. Ноябрьск

    Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка" г. Ноябрьск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80018Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80018

    Наименование закупки

    Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка" г. Ноябрьск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 12:20

    Документация процедуры

    +Приложение_№_2_Таблица_А..xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка" г. Ноябрьск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 09:00 GMT +320.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80018Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молока питьевого пастеризованного жирн.3,5% в 2019 для УТЖУ ООО "Газпром переработка" г. Ноябрьск

    Начальная цена

    468 810,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, Российская Федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промзона, панель 8А, УТЖУРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется партиями, после предварительного согласования каждой партии товара. Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое 3.2ПРОЦ 1л тетра пак"

    Кол-во: 5209.000

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