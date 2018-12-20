Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ и УАЗ для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Товар оплачивается Покупателем на основании счета на оплату, на условиях отсрочки платежа на срок не более 10 (десяти) банковских дней со дня получения Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика