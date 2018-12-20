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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ и УАЗ для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ и УАЗ для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 10:0020.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80007Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    80007

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ и УАЗ для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 11:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    автомобили

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ и УАЗ для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 10:00 GMT +320.12.2018 10:0020.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 80007Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на автомобили ГАЗ и УАЗ для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    615 873,23

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товар оплачивается Покупателем на основании счета на оплату, на условиях отсрочки платежа на срок не более 10 (десяти) банковских дней со дня получения Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Тюменский Batbear 6СТ-62 LA 62А·Ч 12В 242x175x190ММ"

    Кол-во: 4.000

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