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Наименование закупки
Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 11:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2018 09:00 GMT +320.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79999Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Начальная цена
464 920,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тверская область, 171506, РФ, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ленина, д. 111Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Форма расчетов - 50% предоплата на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета на оплату. Окончательный расчёт в размере 50% за продукцию производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после уведомления о готовности продукции к отгрузке. Доставка до склада покупателя силами и за счет средств поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 1.000