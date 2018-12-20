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    Главная / Торги / Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79999

    Наименование закупки

    Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 11:12

    Документация процедуры

    ТЗ_отливка.pdf

    Договор.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 09:00 GMT +320.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    464 920,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тверская область, 171506, РФ, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ленина, д. 111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма расчетов - 50% предоплата на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета на оплату. Окончательный расчёт в размере 50% за продукцию производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после уведомления о готовности продукции к отгрузке. Доставка до склада покупателя силами и за счет средств поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отливка титановая фасонная GR7670.16.К3.001АГГ сплав С-2 ASTM В367-13 АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького""

    Кол-во: 1.000

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