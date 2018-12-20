Поставка отливки титановой для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Форма расчетов - 50% предоплата на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета на оплату. Окончательный расчёт в размере 50% за продукцию производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после уведомления о готовности продукции к отгрузке. Доставка до склада покупателя силами и за счет средств поставщика.