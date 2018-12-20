Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Предоставление 15 - ти городских телефонных номеров в диапазоне 279 -53 - 90 / 279 - 54 -04 для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Предоставление 15 - ти городских телефонных номеров в диапазоне 279 -53 - 90 / 279 - 54 -04 для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 08:3020.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79993Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79993

    Наименование закупки

    Предоставление 15 - ти городских телефонных номеров в диапазоне 279 -53 - 90 / 279 - 54 -04 для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 10:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление 15 - ти городских телефонных номеров в диапазоне 279 -53 - 90 / 279 - 54 -04 для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 08:30 GMT +320.12.2018 08:3020.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79993Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление 15 - ти городских телефонных номеров в диапазоне 279 -53 - 90 / 279 - 54 -04 для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз", филиал АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    10 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Текстильная 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области местной телефонной связи . Безлимитный тарифный план."

    Кол-во: 15.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 80371
    Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз" филиал АО "Газпром оргэнергогаз"
    Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для нужд СУ "Кубаньоргэнергогаз" филиал АО...
    80371
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    82
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    УСЗН Г.О.Г. ЧКАЛОВСК
    Ценовой запрос № 82162
    Пользование абонлинией
    Пользование абонлинией
    82162
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    184
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить