Поставка открыток поздравительных для ООО "Газпром добыча Краснодар"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. Разработка макета, его согласование, а также расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя. Поставка МТР с 09.01.2019 по 31.01.2019.