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    Главная / Торги / Поставка открыток поздравительных для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка открыток поздравительных для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 10:3020.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79990Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79990

    Наименование закупки

    Поставка открыток поздравительных для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 11:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка открыток поздравительных для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 10:30 GMT +320.12.2018 10:3020.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79990Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка открыток поздравительных для ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    497 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Кубанская Набережная,62.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. Разработка макета, его согласование, а также расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя. Поставка МТР с 09.01.2019 по 31.01.2019.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вкладыш "С днем защитника отечества" полноцвет калька 300г/м2"

    Кол-во: 350.000

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