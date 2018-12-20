Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт иммунохемилюминесцентного анализатора Architect

    Ремонт иммунохемилюминесцентного анализатора Architect

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 08:3020.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79979Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79979

    Наименование закупки

    Ремонт иммунохемилюминесцентного анализатора Architect

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    +7 831 282-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железин Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт иммунохемилюминесцентного анализатора Architect

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 08:30 GMT +320.12.2018 08:3020.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79979Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт иммунохемилюминесцентного анализатора Architect

    Начальная цена

    78 194,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Деловая, 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг со дня подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт иммунохемилюминесцентного анализатора Architect I1000SR"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Ценовой запрос № 263851
    Запрос КП на оказание услуг по техническому обслуживанию насосов ХВС, ГВС, отопления и пожарного водоснабжения
    Запрос КП на оказание услуг по техническому обслуживанию насосов ХВС, ГВС, отопления и...
    263851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 77236
    Ремонт рентгеновского аппарата РУМ-21
    Ремонт рентгеновского аппарата РУМ-21
    77236
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 77537
    Выполнение ремонтных работ блоков управления АУМА для нужд ОАО "Томскгазпром"
    Выполнение ремонтных работ блоков управления АУМА для нужд ОАО "Томскгазпром"
    77537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    131 021
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 78940
    Ремонт анализатора гематологического МЕК 7300
    Ремонт анализатора гематологического МЕК 7300
    78940
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    64 576
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 79085
    Ремонт анализатора иммунохемилюминесцентного Architect I1000SR
    Ремонт анализатора иммунохемилюминесцентного Architect I1000SR
    79085
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    82 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 79818
    Ремонт анализатора гематологического MEK 7300
    Ремонт анализатора гематологического MEK 7300
    79818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    80 424
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80524
    Ремонт и техническое обслуживание электро-оборудования пищеблока.
    Ремонт и техническое обслуживание электро-оборудования пищеблока.
    80524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Ценовой запрос № 80607
    Техническое обслуживание аквариумов в течение года
    Техническое обслуживание аквариумов в течение года
    80607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    60 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить