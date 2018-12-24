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    Главная / Торги / Штроборез СЭЗС

    Штроборез СЭЗС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2018 11:0024.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79967Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79967

    Наименование закупки

    Штроборез СЭЗС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 09:48

    Документация процедуры

    image18527.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Штроборез СЭЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2018 11:00 GMT +324.12.2018 11:0024.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79967Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Штроборез СЭЗС

    Начальная цена

    96 489,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 53 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 30 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 30 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штроборез DC SE-20 VC 20U 7500ОБ/МИН 343х207х203ММ 40ММ 46ММ 4диска SPX 3596874"

    Кол-во: 1.000

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