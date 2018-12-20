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Наименование закупки
Поставка автомобильных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 10:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Почтовый адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Контактный телефон
+7 831 434-42-74
Факс
+7 831 430-30-41
Адрес электронной почты
offiial@ohota.kreml.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2018 09:00 GMT +320.12.2018 09:0020.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79965Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин
Начальная цена
45 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, каб. 79Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Заказчиком Поставщику цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Оплата товара производится на основании счета (счёт-фактуры) и подписанной товарной накладной. Авансирование не предусмотрено. Срок поставки товара: с даты заключения Договора в течение 3 рабочих дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Кол-во: 12.000