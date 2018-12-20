Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Заказчиком Поставщику цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Оплата товара производится на основании счета (счёт-фактуры) и подписанной товарной накладной. Авансирование не предусмотрено. Срок поставки товара: с даты заключения Договора в течение 3 рабочих дней.