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    Главная / Торги / Календари настенные трехблочные на 2019 год.

    Календари настенные трехблочные на 2019 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 08:0020.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79960Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79960

    Наименование закупки

    Календари настенные трехблочные на 2019 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Календари настенные трехблочные на 2019 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 08:00 GMT +320.12.2018 08:0020.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79960Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Календари настенные трехблочные на 2019 год.

    Начальная цена

    6 060,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется с даты заключения договора и в течении 5 календарных дней. Оплата производится в течении 3 банковских дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Погрузка/разгрузка товара производится с помощью сил и средств поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настенный трехблочный Атберг98 Госсимволика 2019 год 340х840ММ термоупаковка"

    Кол-во: 35.000

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