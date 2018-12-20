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Наименование закупки
Поставка стендов по охране труда и газовой безопасности для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.12.2018 15:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стендов по охране труда и газовой безопасности для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2018 00:00 GMT +320.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79952Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стендов по охране труда и газовой безопасности для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Начальная цена
116 949,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Плата за поставленные товары производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счет-фактуры/счета, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1.000