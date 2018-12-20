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    Главная / Торги / Поставка стендов по охране труда и газовой безопасности для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Поставка стендов по охране труда и газовой безопасности для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79952Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79952

    Наименование закупки

    Поставка стендов по охране труда и газовой безопасности для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 15:32

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки__МТР_2018.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стендов по охране труда и газовой безопасности для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.12.2018 00:00 GMT +320.12.2018 00:0020.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79952Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стендов по охране труда и газовой безопасности для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Начальная цена

    116 949,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Плата за поставленные товары производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счет-фактуры/счета, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд информационный Охрана труда 2000х1500ММ пластик ПВХ 5ММ 4 кармана А4 по индивидуальному дизайн-макету"

    Кол-во: 1.000

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