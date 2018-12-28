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    Главная / Торги / Услуги клининга для нужд Надымского участка

    Услуги клининга для нужд Надымского участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2018 06:0028.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79948Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79948

    Наименование закупки

    Услуги клининга для нужд Надымского участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 09:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    клининг

    Список лотов

    Лот

    Услуги клининга для нужд Надымского участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2018 06:00 GMT +328.12.2018 06:0028.12.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79948Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги клининга для нужд Надымского участка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО г. Надым ул. Зверева 8/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата будет проводится каждый квартал после выставления счет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги клининга : уборка помещений"

    Кол-во: 4.000

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