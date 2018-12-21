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    Главная / Торги / Поставка электротоваров различного назначения для Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Поставка электротоваров различного назначения для Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2018 04:0021.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79946Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79946

    Наименование закупки

    Поставка электротоваров различного назначения для Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.12.2018 09:02

    Документация процедуры

    Приложение_1_рекомендуемая_форма.rar

    PR2.docx

    Запрос_информации_для_ЭТП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Контактный телефон

    +7 423 227-74-68

    Факс

    Адрес электронной почты

    05dguUOZiE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротоваров различного назначения для Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.12.2018 04:00 GMT +321.12.2018 04:0021.12.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79946Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров различного назначения для Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского, 21. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Дальневосточное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоматический выключатель Easy9 1P 25A 4,5кА х-ка C Schneider Electric EZ9F34125"

    Кол-во: 1.000

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