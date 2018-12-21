Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка осуществляется по рабочим дням с 10 до 16 часов. Поставщик извещает Покупателя за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара и сообщает марку и государственный регистрационный знак транспортного средства, а также данные водителя, осуществляющего доставку товара. Партиями ежеквартально.