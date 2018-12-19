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    Главная / Торги / Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 125)

    Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 125)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 09:0019.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79929Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79929

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 125)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.12.2018 10:31

    Документация процедуры

    _Проект_без_суммы_не_СМСП_18__и_20_.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    _Проект_Спецификации_без_суммы_не_СМСП.xls

    _Проект_Спецификации_без_суммы_СМСП.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 125)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 09:00 GMT +319.12.2018 09:0019.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79929Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно-бытовых материалов (УСЛ 125)

    Начальная цена

    320 406,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки для мусора Лайма 160Л 65МКМ 90х120СМ 10ШТ черные"

    Кол-во: 630.000

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