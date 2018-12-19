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Наименование закупки
ТГСтаврополь Поставка столового инвентаря (тарелки) для объектов общественного питания закрытой сети ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (20199828)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 17:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-90-02
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
ooo@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Светлана Ивановна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТГСтаврополь Поставка столового инвентаря (тарелки) для объектов общественного питания закрытой сети ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (20199828)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.12.2018 09:00 GMT +319.12.2018 09:0019.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79920Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТГСтаврополь Поставка столового инвентаря (тарелки) для объектов общественного питания закрытой сети ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (20199828)
Начальная цена
488 720,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, п. РыздвяныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Кол-во: 960.000