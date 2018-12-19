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    Главная / Торги / Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС

    Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 10:0019.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79915Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79915

    Наименование закупки

    Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2018 16:41

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный_по_результату_конкурса)._Поставка_товаров_(801757_v3).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    лом, ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 10:00 GMT +319.12.2018 10:0019.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79915Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериалов для Ямбургского УИРС

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская обл. г Новый Уренгой БПО Уренгойского УИРСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрока платежа 30 дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска обрезная хвойных пород 1 сорт 50*150*6000ММ Гост 8486-86"

    Кол-во: 8.000

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