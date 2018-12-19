Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 дней с момента приемки МТР на складе Заказчика. В стоимость включено проведение внешнего осмотра баллонов, а также при необходимости осуществление их ремонта, технического осмотра либо освидетельствования. Поставщик обязан предоставить необходимую нормативно-техническую документацию на продукцию (паспорта, сертификаты (декларации). Поставщик находится территориально в г. Тюмени Тюменской области.