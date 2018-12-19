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    Главная / Торги / Закупка газов промышленных г. Тюмень

    Закупка газов промышленных г. Тюмень

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 05:0019.12.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79910Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79910

    Наименование закупки

    Закупка газов промышленных г. Тюмень

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2018 16:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка газов промышленных г. Тюмень

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 05:00 GMT +319.12.2018 05:0019.12.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79910Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка газов промышленных г. Тюмень

    Начальная цена

    532 539,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО "Газпром трансгаз Сургут",625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента приемки МТР на складе Заказчика. В стоимость включено проведение внешнего осмотра баллонов, а также при необходимости осуществление их ремонта, технического осмотра либо освидетельствования. Поставщик обязан предоставить необходимую нормативно-техническую документацию на продукцию (паспорта, сертификаты (декларации). Поставщик находится территориально в г. Тюмени Тюменской области.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двуокись углерода газообразная высший сорт 24КГ в баллоне ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 32.000

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