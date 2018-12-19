www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Вывоз снега, очистка кровель от снега и наледи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
15.12.2018 08:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вывоз снега, очистка кровель от снега и наледи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.12.2018 07:00 GMT +319.12.2018 07:0019.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79908Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вывоз снега, очистка кровель от снега и наледи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область,Москва, Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, промзона, 6-ая линия, стр. 20; г. Москва, ул. Луганская, д 11; г. Видное, промзона, 6-ая линияРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость работ по договору определяется сторонами на основании объема работ.Общая стоимость работ по данному Договору не должна превышать 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20 %). 5.2. Стоимость работ по вывозу и погрузке снега в месяц рассчитывается исходя из фактических объемов и утвержденного тарифа, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Заказчик перечисляет Исполнителю платеж в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами или только Исполнителем ежемесячного Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 3.000