Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Вывоз снега, очистка кровель от снега и наледи

    Вывоз снега, очистка кровель от снега и наледи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 07:0019.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79908Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79908

    Наименование закупки

    Вывоз снега, очистка кровель от снега и наледи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.12.2018 08:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вывоз снега, очистка кровель от снега и наледи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 07:00 GMT +319.12.2018 07:0019.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79908Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вывоз снега, очистка кровель от снега и наледи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Москва, Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, промзона, 6-ая линия, стр. 20; г. Москва, ул. Луганская, д 11; г. Видное, промзона, 6-ая линияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость работ по договору определяется сторонами на основании объема работ.Общая стоимость работ по данному Договору не должна превышать 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20 %). 5.2. Стоимость работ по вывозу и погрузке снега в месяц рассчитывается исходя из фактических объемов и утвержденного тарифа, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Заказчик перечисляет Исполнителю платеж в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами или только Исполнителем ежемесячного Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очистка кровли зданий и сооружений от снега, наледи, сосулек"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 83120
    Частичная очистка кровли от снега и наледи
    Частичная очистка кровли от снега и наледи
    83120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    5 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 84207
    Услуги по уборке кровли от снега и наледи для нужд филиала ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"-"Богородский ПТД"
    Услуги по уборке кровли от снега и наледи для нужд филиала ГБУЗ НО "Дзержинский...
    84207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    8 052
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 84472
    Услуги по уборке кровли от снега и наледи для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер"
    Услуги по уборке кровли от снега и наледи для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный...
    84472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    59 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить