Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость работ по договору определяется сторонами на основании объема работ.Общая стоимость работ по данному Договору не должна превышать 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20 %). 5.2. Стоимость работ по вывозу и погрузке снега в месяц рассчитывается исходя из фактических объемов и утвержденного тарифа, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Заказчик перечисляет Исполнителю платеж в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами или только Исполнителем ежемесячного Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.