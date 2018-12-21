www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
заявка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2018 16:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Озерная, 22
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Озерная, 22
Контактный телефон
+7 8216 77-09-07
Факс
+7 8216 77-09-07
Адрес электронной почты
tehpromservis@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кистанов Алексей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заявка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.12.2018 00:00 GMT +321.12.2018 00:0021.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79896Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заявка
Начальная цена
53 830,57
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г.Ухта, ул.Озерная, д.22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 15 календарных дней со дня поступления товара на склад Покупателя. Доставка за счет Поставщика на склад Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Техсервис"
Все закупки и тендеры ООО "Техсервис"
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Озерная, 22
Кол-во: 1.000