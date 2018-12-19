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    Главная / Торги / Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 00:0019.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79855Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79855

    Наименование закупки

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2018 13:28

    Документация процедуры

    Перечень_авто_для_ОСАГО_12.2018.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"

    Юридический адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Почтовый адрес

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401

    Контактный телефон

    +7 831 228-05-78

    Факс

    +7 831 228-05-78

    Адрес электронной почты

    cogm-nnov@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 00:00 GMT +319.12.2018 00:0019.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79855Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н.Новгород, Высоковский проезд, д.22, оф.401Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Страховая премия по каждому Полису уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 10 банковских дней со дня выставления Страховщиком счета Страхователю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
    Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"

    Адрес местонахождения

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    15.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    13 063
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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