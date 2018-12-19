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Наименование закупки
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 13:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Почтовый адрес
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401
Контактный телефон
+7 831 228-05-78
Факс
+7 831 228-05-78
Адрес электронной почты
cogm-nnov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.12.2018 00:00 GMT +319.12.2018 00:0019.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79855Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Начальная цена
100 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Н.Новгород, Высоковский проезд, д.22, оф.401Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Страховая премия по каждому Полису уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 10 банковских дней со дня выставления Страховщиком счета Страхователю.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
Все закупки и тендеры ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
603089, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Высоковский проезд, 22, офис 401
Кол-во: 1.000