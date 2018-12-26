www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России, c целью определения наилучшего предложения для проведения закупки по счету (без заключения договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 13:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России, c целью определения наилучшего предложения для проведения закупки по счету (без заключения договора)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.12.2018 15:00 GMT +326.12.2018 15:0026.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79847Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России, c целью определения наилучшего предложения для проведения закупки по счету (без заключения договора)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка товара осуществляется одной партией в срок не позднее 25 января 2019 года. Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 24.000