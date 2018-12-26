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    Главная / Торги / Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России, c целью определения наилучшего предложения для проведения закупки по счету (без заключения договора)

    Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России, c целью определения наилучшего предложения для проведения закупки по счету (без заключения договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2018 15:0026.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79847Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79847

    Наименование закупки

    Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России, c целью определения наилучшего предложения для проведения закупки по счету (без заключения договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2018 13:23

    Документация процедуры

    ЭП_PR_2.xls

    ЭП_PR_1.docx

    ЭД_62937.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России, c целью определения наилучшего предложения для проведения закупки по счету (без заключения договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2018 15:00 GMT +326.12.2018 15:0026.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79847Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России, c целью определения наилучшего предложения для проведения закупки по счету (без заключения договора)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 81Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара осуществляется одной партией в срок не позднее 25 января 2019 года. Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку контейнеров раздельного сбора отходов производства и потребления для Южного ГУ Банка России"

    Кол-во: 24.000

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    Прием заявок:
    28.01.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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