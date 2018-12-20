Поставка воды бутилированной для нужд Астраханского УИРС

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 дней с момента передачи Товара. Технические требования к транспортировке и поставке питьевой бутилированной воды: Поставка товаров осуществляется партиями не позднее чем через (одни) сутки, на основании согласованной заявки Покупателя. В связи с тем, что филиал Астраханское УИРС находится на территории СЭЗ (санитарно-защитная зона), Поставщик должен иметь «Удостоверение проверки знаний правил газовой безопасности», противогаз (проверенный АВЧ и наличием паспорта удостоверяющего проверку противогаза) и пропуск на въезд в СЭЗ.