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Наименование закупки
Поставка воды бутилированной для нужд Астраханского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 13:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-08
Факс
Адрес электронной почты
e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды бутилированной для нужд Астраханского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2018 12:00 GMT +320.12.2018 12:0020.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79845Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды бутилированной для нужд Астраханского УИРС
Начальная цена
481 250,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, Промышленный район Монтажников, д. 19, филиал ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Астраханское УИРСРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с момента передачи Товара. Технические требования к транспортировке и поставке питьевой бутилированной воды: Поставка товаров осуществляется партиями не позднее чем через (одни) сутки, на основании согласованной заявки Покупателя. В связи с тем, что филиал Астраханское УИРС находится на территории СЭЗ (санитарно-защитная зона), Поставщик должен иметь «Удостоверение проверки знаний правил газовой безопасности», противогаз (проверенный АВЧ и наличием паспорта удостоверяющего проверку противогаза) и пропуск на въезд в СЭЗ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 3850.000