Поставка дроби стальной колотой № 1,4 для нужд ООО КЗИТ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Место поставки товара: ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1). 2. Сроки поставки товара: 2019г., в течение трех-пяти дней с момента подачи письменной заявки от ООО «КЗИТ» 3.Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 90 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».