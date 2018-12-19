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    Главная / Торги / Поставка дроби стальной колотой № 08 для нужд ООО КЗИТ

    Поставка дроби стальной колотой № 08 для нужд ООО КЗИТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 12:0019.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79833Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79833

    Наименование закупки

    Поставка дроби стальной колотой № 08 для нужд ООО КЗИТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2018 12:30

    Документация процедуры

    список_документов_для_заключения_договора.pdf

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-09-81

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    kzit@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колганова Евгения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дроби стальной колотой № 08 для нужд ООО КЗИТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 12:00 GMT +319.12.2018 12:0019.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79833Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дроби стальной колотой № 08 для нужд ООО КЗИТ

    Начальная цена

    422 641,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 1. Место поставки товара: ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Место поставки товара: ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1). 2. Сроки поставки товара: 2019г., в течение трех-пяти дней с момента подачи письменной заявки от ООО «КЗИТ» 3.Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 90 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дробь стальная колотая № 08 ГОСТ 11964-81"

    Кол-во: 9.000

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