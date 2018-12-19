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Наименование закупки
Поставка дроби стальной литой для нужд ООО КЗИТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 12:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-09-81
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
kzit@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колганова Евгения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дроби стальной литой для нужд ООО КЗИТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.12.2018 12:00 GMT +319.12.2018 12:0019.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79831Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дроби стальной литой для нужд ООО КЗИТ
Начальная цена
398 898,27
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, 1. Место поставки товара: ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1). Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Место поставки товара: ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1). 2. Сроки поставки товара: 2019г., в течение трех-пяти дней с момента подачи письменной заявки от ООО «КЗИТ» 3.Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 90 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Кол-во: 9.000