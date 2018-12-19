Условия договора

Условия оплаты и доставки

Нижегородская область, городской округ Перевозский, город Перевоз, проспект Советский, д.27 Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. Оплата Товара осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленных счета, счета-фактуры, подписанной Сторонами акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Поставщика в течение 3-х(трех) дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.