Условия договора

Условия оплаты и доставки

Услуга оказывается по адресу: Нижегородская область, городской округ Перевозский, город Перевоз, проспект Советский, д.23Б Стоимость технического обслуживания котельной, определена по локальной смете, которая является неотъемлемой частью. Оплата осуществляется по безналичному расчету в течении 5ти рабочих дней с момента выставления счета и подписания акта оказанных услуг.