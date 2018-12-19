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    Главная / Торги / Техническое обслуживание газовых котлов

    Техническое обслуживание газовых котлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 09:0019.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79814Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79814

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание газовых котлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2018 11:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Юридический адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    Почтовый адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Контактный телефон

    +7 83148 5-10-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    psk@gboupsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шершнев Алексей Трифонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание газовых котлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 09:00 GMT +319.12.2018 09:0019.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79814Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание газовых котлов

    Начальная цена

    280 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, городской округ Перевозский, город Перевоз, проспект Советский, д.27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Услуга оказывается по адресу: Нижегородская область, городской округ Перевозский, город Перевоз, проспект Советский, д.23Б Стоимость технического обслуживания котельной, определена по локальной смете, которая является неотъемлемой частью. Оплата осуществляется по безналичному расчету в течении 5ти рабочих дней с момента выставления счета и подписания акта оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Адрес местонахождения

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж, ремонт и техническое обслуживание паровых котлов промышленных Режимно-наладочные испытания подогревателей газа (ПТПГ-30М, КВа-0,5Гн и их аналоги)"

    Кол-во: 3.000

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