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Наименование закупки
Техническое обслуживание газовых котлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 11:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
Почтовый адрес
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Контактный телефон
+7 83148 5-10-06
Факс
Адрес электронной почты
psk@gboupsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шершнев Алексей Трифонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание газовых котлов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.12.2018 09:00 GMT +319.12.2018 09:0019.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79814Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание газовых котлов
Начальная цена
280 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, городской округ Перевозский, город Перевоз, проспект Советский, д.27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Услуга оказывается по адресу: Нижегородская область, городской округ Перевозский, город Перевоз, проспект Советский, д.23Б Стоимость технического обслуживания котельной, определена по локальной смете, которая является неотъемлемой частью. Оплата осуществляется по безналичному расчету в течении 5ти рабочих дней с момента выставления счета и подписания акта оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Адрес местонахождения
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,
607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27
Кол-во: 3.000