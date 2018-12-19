Поставка газоэлектросварочной продукции для Северной ВЧ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю не позднее 30.12.2018г. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13.