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Наименование закупки
Закупка автомобильного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 09:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Почтовый адрес
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Контактный телефон
+7 83154 2-12-41
Факс
--
Адрес электронной почты
pl-100@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Любовь Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка автомобильного топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.12.2018 09:00 GMT +319.12.2018 09:0019.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79798Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автомобильного топлива
Начальная цена
438 983 048,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606800, Нижегородская область, г.Урень, ул.Коммунистическая д.43Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Смотри проект договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ УИЭТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ
Адрес местонахождения
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Кол-во: 1400.000