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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Ценовой запрос на компьютеры и ноутбуки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 09:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
Почтовый адрес
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
Контактный телефон
+7 831 432-05-30
Факс
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Адрес электронной почты
medrabotniki@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поклад Людмила Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ценовой запрос на компьютеры и ноутбуки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.12.2018 08:00 GMT +319.12.2018 08:0019.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79797Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ценовой запрос на компьютеры и ноутбуки
Начальная цена
115 674,58
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603005, Нижний Новгород, Семашко, 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится безналичным перечислением. Доставка необходима. Стоимость доставки входит в цену товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
Адрес местонахождения
603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22
Кол-во: 2.000