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    Главная / Торги / Ценовой запрос на компьютеры и ноутбуки

    Ценовой запрос на компьютеры и ноутбуки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 08:0019.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79797Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79797

    Наименование закупки

    Ценовой запрос на компьютеры и ноутбуки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.12.2018 09:26

    Документация процедуры

    Техника.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ

    Юридический адрес

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Почтовый адрес

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Контактный телефон

    +7 831 432-05-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    medrabotniki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поклад Людмила Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос на компьютеры и ноутбуки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 08:00 GMT +319.12.2018 08:0019.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79797Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос на компьютеры и ноутбуки

    Начальная цена

    115 674,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603005, Нижний Новгород, Семашко, 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится безналичным перечислением. Доставка необходима. Стоимость доставки входит в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
    Все закупки и тендеры ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ

    Адрес местонахождения

    603005, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ СЕМАШКО, 22

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук HP ProBook 470 G5 17.3"ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i5 8250U 1.6 ГГц 8Gb 256Gb SSD nVidia GeForce 930MX 2RR73EA"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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