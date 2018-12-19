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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Офисная техника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2018 10:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Почтовый адрес
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Контактный телефон
+7 83164 3-21-39
Факс
+7 83164 3-22-30
Адрес электронной почты
vdi@soc.vrt.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Офисная техника
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.12.2018 09:00 GMT +319.12.2018 09:0019.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79795Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Офисная техника
Начальная цена
67 627,12
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Воротынский район, р.п.Васильсурск, ул.Ленина, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет, пост оплата. Доставка до склада заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "Воротынский дом-интернат"
Все закупки и тендеры ГБУ "Воротынский дом-интернат"
Адрес местонахождения
606263, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Васильсурск, Ленина, 1
Кол-во: 2.000