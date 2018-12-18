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    Главная / Торги / Поставка оборудования для проведения медецинских осмотров

    Поставка оборудования для проведения медецинских осмотров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 10:0018.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79783Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79783

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для проведения медецинских осмотров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 18:16

    Документация процедуры

    Договор_поставки_оборудования_(Проект).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 499 580-00-63

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    zakharov@gazprominvestproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леончик Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для проведения медецинских осмотров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 10:00 GMT +318.12.2018 10:0018.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79783Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для проведения медецинских осмотров

    Начальная цена

    85 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, дом 2, литера «А», корпус «С» этаж 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор контроля трезвости Алкотестер Динго E-200 0-5 промилле Комплектация: мундштук 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

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