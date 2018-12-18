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    Главная / Торги / Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС

    Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 09:3018.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79778Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79778

    Наименование закупки

    Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 17:31

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный_по_результату_конкурса)._Поставка_товаров_(801757_v3).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 09:30 GMT +318.12.2018 09:3018.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79778Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС

    Начальная цена

    456 769,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская обл. с Дедуровка БПО Оренбургского УИРСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор КАРКАМ КВАДРО Lite H.264 MPEG-4 AVC/.AVI 4 канала 1 канал 0.4КГ 10-36В 2ВТ 1280х720 112x36x138ММ 25 к/с"

    Кол-во: 29.000

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