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    Главная / Торги / Поставка принтеров и картриджей

    Поставка принтеров и картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79769Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79769

    Наименование закупки

    Поставка принтеров и картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 16:54

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_материалов_через_ЭТП_ГПБ__2018_с_СКЗ_+_Налоговая.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка принтеров и картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 00:00 GMT +318.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79769Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка принтеров и картриджей

    Начальная цена

    423 698,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196128 г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 10, строение 1, помещение 18-НРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных счетов-фактур, товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Kyocera TK-8800K 1T02RR0NL0 черный 30000 страниц"

    Кол-во: 2.000

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