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Наименование закупки
Поставка химических и резинотехнических материалов (УСЛ 116)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2018 16:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 237-28-16
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Сергей Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических и резинотехнических материалов (УСЛ 116)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2018 09:00 GMT +318.12.2018 09:0018.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79765Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических и резинотехнических материалов (УСЛ 116)
Начальная цена
494 218,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Кол-во: 124.000