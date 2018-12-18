Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка воды бутилированной питьевой для ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Поставка воды бутилированной питьевой для ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 11:0018.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79762Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79762

    Наименование закупки

    Поставка воды бутилированной питьевой для ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 16:25

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_поставку_товара.doc

    Проект_1_спецификации_2018.xlsx

    Проект_договора_2018_без_конкурса.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    поставка воды

    Список лотов

    Лот

    Поставка воды бутилированной питьевой для ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 11:00 GMT +318.12.2018 11:0018.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79762Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды бутилированной питьевой для ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    117 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, 156518, Костромская область, Костромской район, поселок Фанерник, улица Геофизиков, дом 25 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    . Оплата за все поставленные товары согласно отдельной спецификации производится Покупателем: - в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная Иван Купала 19ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1178.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76055
    Вода Черноголовская (газ/негаз) 0,33, в стекле.
    Вода Черноголовская (газ/негаз) 0,33, в стекле.
    76055
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.11.2018 14:00(GMT+03:00)
    12 136
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 76666
    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)
    Поставка МТР (Вода питьевая бутилированная)
    76666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 76146
    Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - УТТ и СТ.
    Поставка воды соответствующей Сан Пин 2.1.4.1116-02. для нужд столовых и цехов филиала ООО...
    76146
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    79 200
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77002
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта"...
    77002
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77383
    Вода Сочи
    Вода Сочи
    77383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    20 752
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Ценовой запрос № 77541
    Поставка воды питьевой бутилированной (18,9-19 литров)
    Поставка воды питьевой бутилированной (18,9-19 литров)
    77541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    20 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77654
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/20.11.2018 Поставка питьевой воды для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Ухта"...
    77654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    590 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 77333
    Поставка питьевой воды 44ФЗ (Пошатово03.12-08.12.18
    Поставка питьевой воды 44ФЗ (Пошатово03.12-08.12.18
    77333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    3 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить