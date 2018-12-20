www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оценка недвижимого имущества г.Нижний Новгород (встроенное нежилое помещение и два неотделимых улучшения)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2018 16:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оценка недвижимого имущества г.Нижний Новгород (встроенное нежилое помещение и два неотделимых улучшения)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.12.2018 17:30 GMT +320.12.2018 17:3020.12.2018 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79758Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оценка недвижимого имущества г.Нижний Новгород (встроенное нежилое помещение и два неотделимых улучшения)
Начальная цена
333 898,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область,Москва, г.Москва, ул.Луганская, д.11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами акта об оказании услуг, расчеты осуществляются в безналичной форме, на основании счетов, выставленных Исполнителем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 2.000