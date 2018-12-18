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    Главная / Торги / Полотенца бумажные 30 уп. по 2 рулона/уп., стаканы пластик (200 мл) для питься 200 шт.

    Полотенца бумажные 30 уп. по 2 рулона/уп., стаканы пластик (200 мл) для питься 200 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79756Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79756

    Наименование закупки

    Полотенца бумажные 30 уп. по 2 рулона/уп., стаканы пластик (200 мл) для питься 200 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 15:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Юридический адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Почтовый адрес

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Контактный телефон

    +7 831 299-22-33

    Факс

    +7 831 299-19-04

    Адрес электронной почты

    dds-dcp@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Полотенца бумажные 30 уп. по 2 рулона/уп., стаканы пластик (200 мл) для питься 200 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 00:00 GMT +318.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79756Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полотенца бумажные 30 уп. по 2 рулона/уп., стаканы пластик (200 мл) для питься 200 шт.

    Начальная цена

    2 460,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Пермякова, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка в течение трех дней, оплата на расчетный в течение 10 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детский санаторий ДЦП "Автозаводский"

    Адрес местонахождения

    603095, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Пермякова, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенца бумажные Luscan двухслойные белый 2шт/уп"

    Кол-во: 30.000

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