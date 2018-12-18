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    Главная / Торги / Поставка стоматологических материалов

    Поставка стоматологических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 09:3018.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79747Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79747

    Наименование закупки

    Поставка стоматологических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 15:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫКСУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    Почтовый адрес

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Контактный телефон

    +7 83177 3-00-56

    Факс

    +7 83177 3-19-03

    Адрес электронной почты

    crbvyksazakaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куркович Регина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стоматологических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 09:30 GMT +318.12.2018 09:3018.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79747Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологических материалов

    Начальная цена

    18 409,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., г.Выкса, ул. Красные зори, д. 16/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    аванс не предусмотрен, оплата в течении 20 дней с момента фактической поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Композит световой жидкотекучий Филтек Ultimate Flow А3 (2шпр.*2гр.) 3М США"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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