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    Главная / Торги / ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 09:3018.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79720Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79720

    Наименование закупки

    ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 14:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 09:30 GMT +318.12.2018 09:3018.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79720Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ППБУ СС: блоки KNS (оплата в 2019, счёт выставить с 20% НДС)

    Начальная цена

    125 205,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, 694620, Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ВНИМАНИЕ! НДС 20% указать в счёте, оплата в январе 2019 года. Счет: сумма с учетом доставки, в счете необходимо указать базис поставки: поставка в течение ____ дней (недель) с даты оплаты, в стоимость включена доставка по адресу: 694620, Россия, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159. В случае, если Общество впервые вступает в договорные отношения с контрагентом, Исполнитель запрашивает у контрагента надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 1. учредительные документы, все изменения к ним, свидетельство о государственной регистрации, внесенные изменения и дополнения, для физических лиц копия паспорта; 2. протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении единоличного исполнительного органа; 3. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), свидетельства о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (лист записи ЕГРЮЛ); 4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 5. выписка регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц; 6. лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством РФ лицензированию; 7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 8. документы, подтверждающие применяемую контрагентом систему налогообложения; 9. карточка об открытии счета в банке; 10. сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 11. для физических лиц: ИНН, все страницы паспорта, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Документы иностранных юридических лиц подтверждаются путем проставления на них апостиля.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для спутниковой связи Motor Driver Board 1210-200-02"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    14.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    124 831
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
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