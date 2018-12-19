Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Поставщик обязуется обеспечить поставку в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора поставки.