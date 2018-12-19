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    Главная / Торги / Поставка уплотнений и защитных фильтров

    Поставка уплотнений и защитных фильтров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2018 07:0019.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79717

    Наименование закупки

    Поставка уплотнений и защитных фильтров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 14:43

    Документация процедуры

    Дог._от_18.04.2018_на_поставку_уплотнений_и_защитных_фильтров_(1165250_v3).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка уплотнений и защитных фильтров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.12.2018 07:00 GMT +319.12.2018 07:0019.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка уплотнений и защитных фильтров

    Начальная цена

    496 380,11

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО "НГХК" (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной Продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Поставщик обязуется обеспечить поставку в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо уплотнительное Viton Ду65ММ Ру16КГС/СМ2"

    Кол-во: 3.000

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