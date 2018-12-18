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    Главная / Торги / Поставка светодиодных осветительных устройств для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Поставка светодиодных осветительных устройств для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79707Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79707

    Наименование закупки

    Поставка светодиодных осветительных устройств для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 16:38

    Документация процедуры

    Требования_к_сертификации_товара.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Башкортостан Республика, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Удмуртская Республика, Закупки и тендеры Рязанская область, Закупки и тендеры Красноярский край, Закупки и тендеры Ленинградская область, Закупки и тендеры Новгородская область, Закупки и тендеры Самарская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка светодиодных осветительных устройств для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 00:00 GMT +318.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79707Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светодиодных осветительных устройств для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Начальная цена

    445 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Республика Башкортостан,Саратовская область,Удмуртская Республика,Рязанская область,Красноярский край,Ленинградская область,Новгородская область,Самарская область,Оренбургская область,Ставропольский край, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щёлково; Республика Башкортостан, Куюргазинский район, д. Канчура; Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3453; Российская Федерация, 427771, Удмуртская республика, Можгинский район, п/о Кватчи; Российская Федерация, 391333, Рязанская область, Касимовский район, п/о Крутоярский; Российская Федерация, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское; Российская Федерация, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. Новомихайловское; Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Лядино; Российская Федерация, 175461, Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы; Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь; Российская Федерация, 446455, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, д. 2б; Российская Федерация, 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское; Российская Федерация, 356244, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная, д. 7; Российская Федерация, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный; Российская Федерация, 413211, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 дней с момента получения Товара. Если организация является СМСП, Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, при этом расходы, связанные с транспортировкой Товара к месту нахождения Грузополучателя (перевозка, упаковка, погрузка) считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник офисный встраиваемый, накладной VARTON V1-A0-00070-01000-2003640 36ВТ 176-264В IP20 4000K 4200ЛМ 595х595х50ММ с рассеивателем V2-A0-PR00-00.2.0007.25 Призма стандарт"

    Кол-во: 6.000

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