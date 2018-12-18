Поставка светодиодных осветительных устройств для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

Условия договора

Московская область,Республика Башкортостан,Саратовская область,Удмуртская Республика,Рязанская область,Красноярский край,Ленинградская область,Новгородская область,Самарская область,Оренбургская область,Ставропольский край, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. Щёлково; Республика Башкортостан, Куюргазинский район, д. Канчура; Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3453; Российская Федерация, 427771, Удмуртская республика, Можгинский район, п/о Кватчи; Российская Федерация, 391333, Рязанская область, Касимовский район, п/о Крутоярский; Российская Федерация, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское; Российская Федерация, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с. Новомихайловское; Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Лядино; Российская Федерация, 175461, Новгородская область, Крестецкий район, р.п. Крестцы; Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь; Российская Федерация, 446455, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Краснопутиловская, д. 2б; Российская Федерация, 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское; Российская Федерация, 356244, Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Вязники, ул. Промышленная, д. 7; Российская Федерация, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный; Российская Федерация, 413211, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 дней с момента получения Товара. Если организация является СМСП, Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика, при этом расходы, связанные с транспортировкой Товара к месту нахождения Грузополучателя (перевозка, упаковка, погрузка) считаются включенными в стоимость Договора и дополнительной оплате Покупателем не подлежат.