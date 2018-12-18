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    Главная / Торги / соль техническая

    соль техническая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 14:0018.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79703Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79703

    Наименование закупки

    соль техническая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 13:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-75-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakaz-skkb@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Соль техническая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 14:00 GMT +318.12.2018 14:0018.12.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79703Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соль техническая

    Начальная цена

    3 781,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, : г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.: Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент антигололедный соль техническая Галит"

    Кол-во: 0.510

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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