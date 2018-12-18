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    Главная / Торги / материалы снабжения

    материалы снабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79697Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79697

    Наименование закупки

    материалы снабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 13:16

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ETP_GPB.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    digpvi@soc.pln.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы снабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 00:00 GMT +318.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79697Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы снабжения

    Начальная цена

    18 897,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607467, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Курмыш, ул. Советская, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки, аванс не предусмотрен. Доставка до учреждения за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита керамогранитная 30х30СМ для пола матовая сорт 1"

    Кол-во: 30.000

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