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    Главная / Торги / Канцелярские товары

    Канцелярские товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79664Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79664

    Наименование закупки

    Канцелярские товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 15:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Санкт-Петербургский" акционерного общества "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-15

    Факс

    +7 812 458-77-14

    Адрес электронной почты

    spb@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лядова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцелярские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 00:00 GMT +318.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79664Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары

    Начальная цена

    119 805,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ластик овальный Attache термопластичная резина"

    Кол-во: 2.000

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