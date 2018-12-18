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Наименование закупки
Хозяйственный инвентарь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.12.2018 13:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606181, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Рожок село, Микрорайон улица, 4
Почтовый адрес
606181, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Рожок село, Микрорайон улица, 4
Контактный телефон
+7 83174 3-41-88
Факс
+7 83174 3-41-88
Адрес электронной почты
dipi@soc.ssn.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственный инвентарь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.12.2018 00:00 GMT +318.12.2018 00:0018.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79660Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственный инвентарь
Начальная цена
53 022,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606181, Нижегородская область, Сосновский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет, Нижегородская область
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "СОСНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "СОСНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
606181, Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, Рожок село, Микрорайон улица, 4
Кол-во: 1.000