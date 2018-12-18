Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка товара осуществляется транспортом ПОСТАВЩИКА на склад ЗАКАЗЧИКА с 9.00 - 16.00. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленный товар после предоставления ПОСТАВЩИКОМ счетов-фактур и товарных накладных в течение 10 календарных дней с момента подписания товарных накладных, при условии поставки товара надлежащего качества, в установленные сроки и в полном объеме. Аванс не предусмотрен.