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    Главная / Торги / Пульсоксиметр с поверкой

    Пульсоксиметр с поверкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2018 13:3018.12.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79658Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    79658

    Наименование закупки

    Пульсоксиметр с поверкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.12.2018 11:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Имени Генерала Ивлиева И.д., 32

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Имени Генерала Ивлиева И.д., 32

    Контактный телефон

    +7 831 468-96-52

    Факс

    +7 831 468-58-02

    Адрес электронной почты

    bayer@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Пульсоксиметр с поверкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.12.2018 13:30 GMT +318.12.2018 13:3018.12.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 79658Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пульсоксиметр с поверкой

    Начальная цена

    16 545,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева, д.32/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара осуществляется транспортом ПОСТАВЩИКА на склад ЗАКАЗЧИКА с 9.00 - 16.00. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленный товар после предоставления ПОСТАВЩИКОМ счетов-фактур и товарных накладных в течение 10 календарных дней с момента подписания товарных накладных, при условии поставки товара надлежащего качества, в установленные сроки и в полном объеме. Аванс не предусмотрен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Имени Генерала Ивлиева И.д., 32

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 48 СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Имени Генерала Ивлиева И.д., 32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульсоксиметр YX300 Армед"

    Кол-во: 3.000

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